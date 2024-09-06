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Польский суд арестовал офицера КГБ высокого ранга

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  • 6.09.2024, 8:07
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Польский суд арестовал офицера КГБ высокого ранга

Заочный арест принят в отношении трех граждан Беларуси.

Окружной суд в Варшаве заочно арестовал трех граждан Беларуси по делу о рейсе Ryanair Афины-Вильнюс, который был посажен в Беларуси в 2021 году под предлогом наличия взрывного устройства.

Как пишет Gazeta Wyborcza, решение о заочном аресте было принято 4 сентября. Оно касается бывшего директора «Белаэронавигации» Леонида Чуро, начальника смены контроля Евгения Цыганова, а также неназванного офицера КГБ высокого ранга.

Национальной прокуратурой предъявлено обвинение в акте террора: взятие обманом под контроль самолета Ryanair (ст. 166 УК Польши) и незаконное лишение свободы пассажиров и членов экипажа (ст. 180 УК Польши).

В публикации говорится, что установить обстоятельства посадки самолета помог 42-летний диспетчер, которые убежал в Польшу с ценными доказательствами, в том числе записями из центра контроля за полетами, сделанными на телефон. Следствие на протяжении трех лет вела Национальная прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

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