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Япония заявила Беларуси протест

  • 6.09.2024, 8:50
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Япония заявила Беларуси протест

Из-за пропагандистского сюжета о задержанном японце.

Япония официально отреагировала на происходящее со своим гражданином в Беларуси.

Токио заявил протест Минску из-за выхода по БТ сюжета-«расследования» о задержанном японце Масатоси Наканиси, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

– Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Беларуси, – сказал он.

По словам Хаяси, японская сторона считает, что содержание программы может нарушать права человека.

Накануне вечером по белорусскому госТВ пропагандисты и чекисты рассказали подробности задержания в Гомеле Масатоси Наканиси по подозрению в шпионаже. Гражданину Японии предъявлено обвинение в агентурной деятельности.

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