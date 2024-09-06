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В Тульской области РФ горел завод

  • 6.09.2024, 8:56
В Тульской области РФ горел завод

Видеофакт.

На заводе «Пластик» в городе Узловая Тульской области РФ удалось локализовать пожар на площади 2 тыс. кв. м, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. По информации МЧС России, при пожаре никто не пострадал.

Согласно данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в складском помещении предприятия поступило в 18:29 по местному времени (совпадает с минским). Спустя четыре часа, в 22:52 глава Тульской области сообщил, что угрозы распространения огня нет.

«В Узловском районе пожар на площади 2000 кв.м локализован. Работа по тушению продолжается», — написал Миляев в своем телеграм-канале.

По данным МЧС России, возгорание произошло на одном из складов завода. В пресс-службе предприятия уточнили, что пожар начался из-за возгорания теплоносителя в помещении, которое арендует ООО «Научно-производственная компания (НПК) «Полиэстер».

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