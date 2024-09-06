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Группа украинцев чуть не подорвалась на минах на границе с Беларусью

  • 6.09.2024, 10:46
  • 1,650
Группа украинцев чуть не подорвалась на минах на границе с Беларусью
иллюстративное фото

Подробности.

Украинские пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, пытавшихся пересечь границу с Беларусью.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили пятерых мужчин неподалеку от белорусской границы.

По имеющейся информации, они планировали незаконно пересечь границу и скрыться на территории Беларуси, направляясь к заминированному участку.

«Таким образом, удалось не допустить не только нарушения государственной границы, но и спасти людям жизнь», — сообщили в Госпогранслужбе.

Задержанных передадут в территориальный центр комплектования, который отвечает за мобилизацию.

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