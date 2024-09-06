Белый дом прокомментировал слова Путина о Харрис

Белый дом прокомментировал слова Путина о Харрис7
- 6.09.2024, 11:39
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И призвал российского диктатора замолчать.
Путину следует прекратить говорить о предстоящих выборах в Соединённых Штатах. Об этом заявил в четверг представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби после того, как глава Кремля сказал, что Москва хочет победы демократа Камалы Харрис на президентских выборах в США в ноябре, сообщает «Радио Свобода».
«Он не должен оказывать никому никакого предпочтения», — подчеркнул Кирби.
Путин в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума сказал, что Москва после того, как действующего главу государства Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, поддерживает Камалу Харрис, но «в конечном итоге выбор за американским народом».
Высказывание Путина прокомментировал и соперник Харрис республиканец Дональд Трамп.
«Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — сказал Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.