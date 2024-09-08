ВСУ остановили попытку армии РФ выбраться из тисков на Курщине 2 8.09.2024, 8:04

10,012

Уничтожены понтонные переправы.

ВСУ в рамках операции в Курской области нанесли новые высокоточные удары по понтонным переправам российской армии, а также поразили вражескую военную технику, пишет «Диалог».

В субботу, 7 сентября, в Сети появилось видео ударов авиабомбами SDB по двум переправам. Одна из атакованных переправ расположена неподалеку от населенного пункта Званное в Глушковском районе.

Помимо этого, на опубликованных кадрах показано уничтожение российского ЗРК «Оса», удар по которому был нанесен из установки HIMARS.

Корректировка огня осуществлялась при помощи дронов.

Российские войска на приграничной территории оказались зажатыми между украинской армией и рекой. Единственный выход для них — создание понтонных переправ, но они регулярно атакуются ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com