Генерал США Бен Ходжес: Путина свергнут 2 8.09.2024, 13:27

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Бен Ходжес

Нужно лишь продолжать давление на Россию.

Олигархи из ближайшего окружения российского диктатора Путина могут ополчиться на него и лишить его власти, если он откажется прекратить войну в Украине. Как заявил The Sun бывший командующий армией США генерал-лейтенант Бен Ходжес, когда у российских олигархов закончатся деньги, исчезнет и их лояльность к Путину.

В начале вторжения России в Украину Запад ввел жесткие санкции против многих российских олигархов. Им запретили выезжать за границу, а их активы заморозили, что привело к срыву многих их международных бизнес-сделок, в результате чего они остались без средств к существованию. Ходжес считает, что эти санкции, которые действуют и по сей день, могут стать решающим фактором для падения Путина, поскольку олигархи крайне недовольны такими ограничениями.

«В какой-то момент олигархи, ближний круг, должны устать от всех ограничений, наложенных на них, в том числе на их состояния. В какой-то момент они скажут: «Я не могу поехать к любовнице на Адриатику. Я больше не могу отправлять своих детей в школу в Лондоне или Стэнфорде. И тогда, я думаю, потенциально что-то произойдет», - считает он.

Ходжес считает, что нужно продолжать давление на Россию и ее олигархов.

«Мы должны изолировать Россию дипломатически, экономически, политически и в военном отношении от остального мира. Поражение России должно быть нашей стратегической целью, а это значит, что мы сделаем все необходимое для ее достижения», - говорит он.

Еще один способ свергнуть Путина, по мнению Ходжеса, - это настроить против него его собственных граждан.

В марте Путин набрал 87 процентов голосов на президентских выборах. Но если доверие к многолетнему лидеру начнет ослабевать, то перемены могут произойти очень быстро.

«Российский народ должен сам решить, когда с него хватит. В России вы не увидите таких протестов на улицах, как в Минске или даже в столице Ирана Тегеране. И я думаю, что в какой-то момент это изменится. Я не знаю, когда они окончательно сломаются», - отметил он.

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