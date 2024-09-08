Трамп обиделся на Путина 9 8.09.2024, 14:31

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Из-за слов о Камале Харрис.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Висконсине, что его «очень обидели» слова Владимира Путина в поддержку его соперницы по предвыборной гонке Камалы Харрис. Выступление Трампа опубликовано на ютуб-канале Forbes.

«Я знаю Путина, я знаю его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматный игрок. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого? Думаю, это могло быть сделано с улыбкой, я не знаю», — заявил Трамп во время выступления.

Кроме того, как утверждает Трамп, нападение России на Украину и начало полномасштабной войны «никогда бы не случилось», если бы он был президентом США.

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