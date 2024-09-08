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Пылают железнодорожные цистерны: ВСУ уничтожили еще одну топливную базу в РФ

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  • 8.09.2024, 20:36
  • 3,342
Пылают железнодорожные цистерны: ВСУ уничтожили еще одну топливную базу в РФ

Появились кадры масштабного пожара.

Силы обороны продолжают планомерно уничтожать топливные базы в РФ, используемые для снабжения российской армии.

В воскресенье, 8 сентября, украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, передает «Диалог.UA».

Об этом в соцсетях написал местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров, на месте работают пожарные расчеты и другие оперативные службы. Тем временем очевидцы публикуют в Сети кадры масштабного пожара на упомянутом объекте. На них видны охваченные огнем железнодорожные цистерны.

Над топливной базой поднимаются огромные клубы густого черного дыма. Волоконовский район граничит с Украиной, он расположен в 30 км от зоны боевых действий в районах Волчанска и Купянска.

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