Пылают железнодорожные цистерны: ВСУ уничтожили еще одну топливную базу в РФ

Пылают железнодорожные цистерны: ВСУ уничтожили еще одну топливную базу в РФ3
- 8.09.2024, 20:36
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Появились кадры масштабного пожара.
Силы обороны продолжают планомерно уничтожать топливные базы в РФ, используемые для снабжения российской армии.
В воскресенье, 8 сентября, украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, передает «Диалог.UA».
Об этом в соцсетях написал местный губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате взрыва произошло возгорание резервуаров, на месте работают пожарные расчеты и другие оперативные службы. Тем временем очевидцы публикуют в Сети кадры масштабного пожара на упомянутом объекте. На них видны охваченные огнем железнодорожные цистерны.
Над топливной базой поднимаются огромные клубы густого черного дыма. Волоконовский район граничит с Украиной, он расположен в 30 км от зоны боевых действий в районах Волчанска и Купянска.