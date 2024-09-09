закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белые халаты» нашли пропавшего экс-министра здравоохранения Пиневича

1
  • 9.09.2024, 14:50
  • 5,506
«Белые халаты» нашли пропавшего экс-министра здравоохранения Пиневича
Дмитрий Пиневич

После увольнения он исчез с радаров.

Telegram-канал «Белые халаты» пишет, что экс-министр здравоохранения Дмитрий Пиневич вернулся в Беларусь и стал заниматься поставкой медицинского оборудования.

Отметим, что Дмитрий Пиневич «пропал с радаров» практически сразу же после увольнения с поста министра в феврале этого года.

В момент ухода Пиневича с должности Лукашенко сказал: «Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря. С Дмитрием Леонидовичем Пиневичем вы определитесь — если он хочет работать в системе здравоохранения, я возражать не буду. Если нет, у нас достаточно вакансий и работы для того, чтобы он работал и приносил пользу государству».

Куда направили Пиневича дальше — загадка. По информации Telegram-канала, с февраля и до недавнего времени он находился в России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов