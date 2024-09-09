«Белые халаты» нашли пропавшего экс-министра здравоохранения Пиневича

«Белые халаты» нашли пропавшего экс-министра здравоохранения Пиневича1
- 9.09.2024, 14:50
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После увольнения он исчез с радаров.
Telegram-канал «Белые халаты» пишет, что экс-министр здравоохранения Дмитрий Пиневич вернулся в Беларусь и стал заниматься поставкой медицинского оборудования.
Отметим, что Дмитрий Пиневич «пропал с радаров» практически сразу же после увольнения с поста министра в феврале этого года.
В момент ухода Пиневича с должности Лукашенко сказал: «Человек он молодой, энергичный. Поэтому никто не собирается его отпускать на покой, образно говоря. С Дмитрием Леонидовичем Пиневичем вы определитесь — если он хочет работать в системе здравоохранения, я возражать не буду. Если нет, у нас достаточно вакансий и работы для того, чтобы он работал и приносил пользу государству».
Куда направили Пиневича дальше — загадка. По информации Telegram-канала, с февраля и до недавнего времени он находился в России.