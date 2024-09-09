На Брестчине белая бабочка освоила уже восемь районов 11 9.09.2024, 21:00

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Ее надо сжигать при первой встрече.

Очаги обитания опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки — зафиксированы в Бресте, Пинске и в целом в восьми районах области, сообщили БелТА в Брестской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

По оперативным данным, очаги американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drurу) зарегистрированы на всей территории Столина и Иваново, в некоторых кварталах Лунинца и Бреста. Под наблюдением специалистов также часть Дрогичина и деревня Гутово, часть Малориты и агрогородок Мокраны, часть Кобрина и агрогородок Дивин, деревня Тюхиничи Брестского района.

«В Пинском районе самая сложная ситуация. Там наложены карантинные меры на Плещицы, Лопатино, Жидче, Оснежицы, Парохонск. Что касается Пинска, то в 2021 году карантин был наложен на часть города. Из-за распространения вредителя в нынешнем году принято решение Пинским горисполкомом ввести карантин на всей территории города. Похожая ситуация в Кобрине. Там в 2022 году был наложен карантин на один квартал (72 га) на окраине. Постепенно в течение двух лет вредитель распространился в глубь города. Принято решение Кобринским райисполкомом наложить карантин на площади 675 га», — описали ситуацию в областной госинспекции.

Американская белая бабочка является инвазивным видом. Ее гусеница повреждает около 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Излюбленной пищей вредителя являются клен ясенелистный и шелковица, а также плодовые деревья, в том числе яблоня, груша, алыча, слива.

Молодые оставляют от листьев лишь «скелет» и сооружают паутинные гнезда, которые сначала занимают несколько листочков, оплетенных паутиной, затем увеличиваются в размере. В конце пятого возраста гусениц гнездо может занимать всю ветвь и достигать 1−1,5 м и даже 2 м.

«Из-за многоядности, высокой плодовитости и наличия двух поколений (май–июнь, август–сентябрь) американская белая бабочка является исключительно вредоносным видом», — акцентировали внимание специалисты.

Вредитель может распространяться на значительные расстояния с транспортными средствами и по ветру. Климат и богатая флора способствуют распространению этого инвазивного вида на территории Брестской области.

«Это проблема. Заметив признаки, люди должны принимать меры буквально мгновенно. Если запоздать на три-четыре дня — время упущено. Необходимо срезать и уничтожать паутинные гнезда с гусеницами, сжигая на месте. Перевозка зараженных отходов растительной продукции для сжигания на специально отведенные для этого участки осуществляется только в крытом транспорте», — подчеркнули в инспекции.

Напомним, ранее сообщалось о введении карантина из-за этой бабочки в Пинске и Кобрине.

Вредная бабочка — не новое явление для юга Беларуси. Там ее замечают уже как минимум четвертый год. Еще в 2021-м в Лунинце вводили карантин на три года из-за этого вредителя. В этом году бабочек замечали, например, в Добрушском районе на Гомельщине.

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