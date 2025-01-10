В Гомеле раздались сильные взрывы, в том числе со стороны военного аэродрома 10.01.2025, 10:58

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иллюстративное фото

Официально об этом ничего не сообщалось.

На этой неделе жители Гомельской области сообщали о сильных взрывах, которые они слышали. Официально об этом ничего не сообщалось.

Как пишет «Флагшток», в ночь с 7 на 8 января жители Новобелицкого района Гомеля и поселка Чёнки поздней ночью услышали звук сильного взрыва. По словам очевидца, «бабах сильный был со стороны леса южнее Гомеля».

Также поступила неподтвержденная информация о сильном взрыве в районе военного аэродрома «Зябровка», который прозвучал днем ранее.

На военном аэродроме «Зябровка», по данным проекта «Беларускі Гаюн», до сих пор находится российский военный контингент. В августе 2022 года там было слышно взрывы. Также в Гомельскую область регулярно залетают российские «Шахеды», участвующие в атаках на Украину.

В некоторых случаях беспилотники перехватывает белорусская авиация. Так, в ночь на 5 сентября в окрестностях Гомеля ВВС Беларуси уничтожили два российских дрона, падение обломков вызвало пожар на городском складе. 3 октября дрон упал в Калинковичах. Женщину, камера на доме которой зафиксировала его падение, задержали силовики. Над Ельским районом беспилотник был сбит ночью 20 октября.

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