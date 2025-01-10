закрыть
10 января 2025, пятница, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле раздались сильные взрывы, в том числе со стороны военного аэродрома

  • 10.01.2025, 10:58
  • 4,562
В Гомеле раздались сильные взрывы, в том числе со стороны военного аэродрома
иллюстративное фото

Официально об этом ничего не сообщалось.

На этой неделе жители Гомельской области сообщали о сильных взрывах, которые они слышали. Официально об этом ничего не сообщалось.

Как пишет «Флагшток», в ночь с 7 на 8 января жители Новобелицкого района Гомеля и поселка Чёнки поздней ночью услышали звук сильного взрыва. По словам очевидца, «бабах сильный был со стороны леса южнее Гомеля».

Также поступила неподтвержденная информация о сильном взрыве в районе военного аэродрома «Зябровка», который прозвучал днем ранее.

На военном аэродроме «Зябровка», по данным проекта «Беларускі Гаюн», до сих пор находится российский военный контингент. В августе 2022 года там было слышно взрывы. Также в Гомельскую область регулярно залетают российские «Шахеды», участвующие в атаках на Украину.

В некоторых случаях беспилотники перехватывает белорусская авиация. Так, в ночь на 5 сентября в окрестностях Гомеля ВВС Беларуси уничтожили два российских дрона, падение обломков вызвало пожар на городском складе. 3 октября дрон упал в Калинковичах. Женщину, камера на доме которой зафиксировала его падение, задержали силовики. Над Ельским районом беспилотник был сбит ночью 20 октября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина