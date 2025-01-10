Путин наконец захлебнется 8 Александр Невзоров

10.01.2025, 12:17

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Александр Невзоров

Трамп и есть тот Гулливер, который загасит русский пожар.

Своим триумфом Трамп обязан Путину. Запад должен был создать ответ на разгоревшийся и обнаглевший фашизм России, на ее очередной приступ национального садизма.

Этот русский пожар невозможно заплевать хилыми европейскими слюнками.

Именно поэтому на историческую сцену и был приглашен истинный монстр, каким миру и видится Трамп.

Да, его репутация ужасна, поведение безобразно, манеры невыносимы, а риторика кошмарна.

Но!

Он и есть тот Гулливер, который не будет церемониться, а расстегнет штаны и загасит русский пожар своей струей, как герой Свифта потушил вспыхнувший дворец императора лилипутов.

Возможно, при этом, забрызганы будут все, но они просохнут, а кремлевский упырь, наконец, захлебнется.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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