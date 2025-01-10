закрыть
10 января 2025, пятница, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин наконец захлебнется

8
  • Александр Невзоров
  • 10.01.2025, 12:17
  • 5,124
Путин наконец захлебнется
Александр Невзоров

Трамп и есть тот Гулливер, который загасит русский пожар.

Своим триумфом Трамп обязан Путину. Запад должен был создать ответ на разгоревшийся и обнаглевший фашизм России, на ее очередной приступ национального садизма.

Этот русский пожар невозможно заплевать хилыми европейскими слюнками.

Именно поэтому на историческую сцену и был приглашен истинный монстр, каким миру и видится Трамп.

Да, его репутация ужасна, поведение безобразно, манеры невыносимы, а риторика кошмарна.

Но!

Он и есть тот Гулливер, который не будет церемониться, а расстегнет штаны и загасит русский пожар своей струей, как герой Свифта потушил вспыхнувший дворец императора лилипутов.

Возможно, при этом, забрызганы будут все, но они просохнут, а кремлевский упырь, наконец, захлебнется.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц