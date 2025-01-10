У Земли появился первый в истории деревянный спутник 10.01.2025, 13:06

Астронавты запустили его с МКС.

Астронавты запустили в околоземное пространство с Международной космической станции (МКС) первый в истории деревянный спутник LignoSat. Он был доставлен на МКС в ноябре прошлого года и теперь начал вращаться вокруг Земли на высоте примерно 400 км, пишет Futurism.

Крошечный деревянный спутник LignoSat представляет собой куб с длиной ребра 10 см, начиненный электроникой. Это первый в истории деревянный спутник, который был запущен в космос и теперь вращается вокруг нашей планеты.

Спутник LignoSat создали ученые из Киотского университета (Япония) вместе с инженерами компании Sumitomo Forestry из древесины магнолии. Как показали эксперименты на МКС именно эта древесина лучше всего подходит для создания спутников, а также для будущего строительства на Луне и Марсе.

Основная цель данной миссии, которая будет продолжаться примерно полгода, доказать, что древесину можно использовать для создания космических аппаратов и она является хорошей альтернативой металлу, из которого создают современные спутники.

По словам японских ученых, ранее никто не думал о том, что древесину можно использовать для изготовления спутников. Считается, что у древесины есть несколько преимуществ перед металлами, которые используется в спутниках. Она меньше подвержена коррозии и более долговечна в космических условиях. Ученые хотят проверить это во время текущей миссии LignoSat.

Также ученые считают, что деревянные спутники являются лучшей альтернативой металлическим спутникам, ведь последние после вывода из эксплуатации сгорают в атмосфере Земли и загрязняют ее. Иногда части спутников не сгорают и падают на поверхность планеты. Но деревянные спутники не должны загрязнять атмосферу и должны полностью сгорать в ней.

Датчики на борту LignoSat будут следить за тем, как древесина выдерживает условия космоса, включая низкие температуры, и насколько хорошо материал защищает электронные компоненты от постоянного космического и солнечного излучения. Датчики также будет следить за возможной деформацией деревянного спутника и тем как магнитное поле Земли может влиять на электронику внутри.

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