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Обнаружена неожиданная польза яблок для работы мозга

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  • 10.01.2025, 13:53
  • 1,966
Обнаружена неожиданная польза яблок для работы мозга

И улучшения памяти.

Ученые открыли новое удивительное свойство яблок, которое может изменить наше представление о пользе этого фрукта, пишет ТСН.

Ученые доказали, что регулярное употребление яблок не только способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы, но и оказывает положительное влияние на работу мозга, в частности улучшает когнитивные функции.

Эксперты отмечают, что это происходит благодаря антиоксидантным соединениям – флавоноидам, которые содержатся в яблоках. Именно они замедляют старение мозга, так как способны омолаживать весь организм на клеточном уровне. Также регулярное употребление яблок снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний – деменции и болезни Альцгеймера.

Еще один важный компонент, который содержится в яблоках – это кверцетин, мощное антиоксидантное соединение, способствующее защите нервных клеток от окислительного стресса. Также аромат яблок может оказывать успокаивающее действие, помогая снизить уровень тревожности.

Ученые призывают съедать хотя бы одно яблоко в день – это поможет повысить концентрацию и укрепить память.

Какая еще польза яблок для здоровья человека

Снижают уровень «плохого» холестерина. Если кушать два яблока в день, можно сбалансировать уровень холестерина в крови и улучшить работу сердца и сосудов.

Быстрое похудение. Фрукты содержат клетчатку, которая помогает насыщать организм, но не способствует накоплению лишнего жира.

Уменьшают риск заболевания раком. Благодаря антиоксидантным соединениям, содержащимся в яблоках, можно не бояться онкологии, потому что антиоксиданты убивают свободные радикалы. Также уже известный кверцетин помогает снизить воспаление в организме и укрепить иммунную систему.

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