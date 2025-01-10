Бобруйские бизнесмены забросали исками производителя двигателей для военно-морского флота РФ 1 10.01.2025, 18:21

Требуют погашения задолженности.

«Компания Легпромразвитие» — российская «дочка» одноименного бобруйского производителя спецодежды и обуви — подала несколько исков в суды Москвы и Санкт-Петербурга. В них фирма требует погашения задолженности. Об этом пишет издание «Беларусы и рынок».

Ответчиком по искам бобруйчан стал крупнейший производитель двигателей для скоростных судов военно-морского флота и погранвойск России — петербургский завод «Звезда». Его двигателями оборудованы около 90% боевых катеров и других судов для этих родов войск.

Иски компании «Легпромразвитие» поданы в самом конце 2024 года и приняты к рассмотрению в арбитражных судах Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В общей сложности счет белорусов к «Звезде» составляет около 3,625 млн российских рублей. В долларовом эквиваленте сумма небольшая — около 42,6 тыс. долларов (или 148 тыс. белорусских рублей по курсу Нацбанка на 10 января). Но как следует из материалов дела, по некоторым контрактам завод «Звезда» не платит с ноября 2022 года.

Какие товары поставила компания «Легпромразвитие» подрядчику российского военно-морского флота, не указывается. Этот бизнес создал участник топ-100 бизнесменов Беларуси Александр Преснецов. Он известен в первую очередь направлением по изготовлению спецодежды и обуви. «Легпромразвитие» — крупный поставщик этих товаров для ведущих российских нефтегазовых корпораций. В их число входят «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл» и другие. В ее российской дочерней структуре «Компания Легпромразвитие» (она имеет еще одну площадку в Ярцево) работает свыше 100 человек. В 2023 году она продала продукции на сумму, эквивалентную 20 млн долларов.

С 2022-го у компании есть еще одна «дочка» в России — это «Беросси-восток», которая производит прочие текстильные изделия и ведет оптовую торговлю. Скорее всего, она занимается поставками на российский рынок продукции торговой марки Berossi (она принадлежит «Легпромразвитию»). Дилерская сеть этого бренда охватывает более 100 городов Беларуси, России, также развивается сотрудничество со странами СНГ и ЕС, отмечает Белoрусская ассоциация предприятий легкой промышленности.

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