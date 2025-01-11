закрыть
11 января 2025, суббота, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В школах Минска готовятся к запрету использования смартфонов и на переменах

  • 11.01.2025, 11:30
В школах Минска готовятся к запрету использования смартфонов и на переменах

В чаты учеников стали приходить сообщения от учителей.

Администрации некоторых столичных школ стали готовить классных руководителей к тому, что с четвертой четверти будет запрещено ученикам пользоваться мобильными телефонами и на переменах.

Несколько источников «Еврорадио» сообщили, что в чаты учеников стали приходить соответствующие сообщения от учителей. В одной из школ администрация думает, как реализовать изъятие смартфона на входе в учебное заведение.

Напомним, что в 2022 году начал действовать новый Государственный школьный стандарт, в котором регулировалось использование мобильных телефонов. Там был прописан запрет использования устройств во время уроков без разрешения учителя.

На переменах использование телефонов также ограничивается, чтобы дети могли больше отдыхать, двигаться и общаться. Однако в случае необходимости, для связи с родителями, использование телефонов на переменах пока допускается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц