В школах Минска готовятся к запрету использования смартфонов и на переменах 11.01.2025, 11:30

В чаты учеников стали приходить сообщения от учителей.

Администрации некоторых столичных школ стали готовить классных руководителей к тому, что с четвертой четверти будет запрещено ученикам пользоваться мобильными телефонами и на переменах.

Несколько источников «Еврорадио» сообщили, что в чаты учеников стали приходить соответствующие сообщения от учителей. В одной из школ администрация думает, как реализовать изъятие смартфона на входе в учебное заведение.

Напомним, что в 2022 году начал действовать новый Государственный школьный стандарт, в котором регулировалось использование мобильных телефонов. Там был прописан запрет использования устройств во время уроков без разрешения учителя.

На переменах использование телефонов также ограничивается, чтобы дети могли больше отдыхать, двигаться и общаться. Однако в случае необходимости, для связи с родителями, использование телефонов на переменах пока допускается.

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