ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР: Зеленский показал фото

ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР: Зеленский показал фото8
- 11.01.2025, 15:13
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Сделать это было непросто.
Украинские бойцы взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», - рассказал он.
Как отметил президент Украины, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.
«Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь», - констатировал Зеленский.