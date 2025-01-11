ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР: Зеленский показал фото 8 11.01.2025, 15:13

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Фото: военные КНДР попали в плен ВСУ в Курской области (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сделать это было непросто.

Украинские бойцы взяли в плен двух военных КНДР в Курской области. Сделать это было непросто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», - рассказал он.

Как отметил президент Украины, эта задача была непростой, потому что обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.

«Благодарен нашим воинам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, которые захватили в плен этих двух человек. Как и всем пленным, этим двум солдатам из Северной Кореи оказывается необходимая медицинская помощь», - констатировал Зеленский.

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