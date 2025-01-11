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СМИ: Под Гомелем взорвался беспилотник

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  • 11.01.2025, 16:13
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СМИ: Под Гомелем взорвался беспилотник

Жители южных окраин Гомеля слышали сильный взрыв.

Взрыв был хорошо слышен в Новобелицком районе Гомеля и пригородном поселке Чёнки около 2 часов ночи. Один из источников «Флагштока» распознал серию взрывов, два других источника звук взрыва назвали однократным.

Источник звука по ощущением двух наблюдателей находился южнее Гомеля. Всполохов пламени и следов горения из жилой застройки наблюдатели зафиксировать не смогли.

«Бабах сильный был со стороны леса южнее Гомеля. Обошла вокруг и посмотрела, не прилетел ли снова Шахед в Белицу. Муж тоже слышал взрыв. Но вспышек не было ни в Белице, ни в городе. Думала, в Зябровку прилетело», — поделилась впечатлениями местная жительница.

О том, что взрыв мог быть связан с падением ударного беспилотника, говорит сообщение украинского мониторингового Тг-канала, связанного со службой ПВО Украины, «Ринда моніторить».

Ночью 8 января в 1:43 по минскому времени канал сообщил о пересечении границы Беларуси ударным БпЛА. Беспилотник двигался вдоль границы России и Украины и вторгся воздушное пространство Беларуси через российскую границу в 1:43 (в сообщении указано время по Киевскому времени) и движется к поселку Круговец-Калинино.

Специалист мониторингового канала сообщил, что украинскими средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано, что БпЛА пересек границу в районе «Трех сестер» и долетел до Тереховки, далее его сигнал был утрачен.

С учетом того, что скорость полета наиболее распространенного ударного БпЛА Shahed-136 составляет 140–180 км/ч, беспилотник мог долететь до южных окраин Гомеля и там по каким-то причинам упасть, сдетонировав.

Официальные службы ночной взрыв не комментировали и в сводках происшествий не упоминали.

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