СМИ: Под Гомелем взорвался беспилотник

СМИ: Под Гомелем взорвался беспилотник1
- 11.01.2025, 16:13
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Жители южных окраин Гомеля слышали сильный взрыв.
Взрыв был хорошо слышен в Новобелицком районе Гомеля и пригородном поселке Чёнки около 2 часов ночи. Один из источников «Флагштока» распознал серию взрывов, два других источника звук взрыва назвали однократным.
Источник звука по ощущением двух наблюдателей находился южнее Гомеля. Всполохов пламени и следов горения из жилой застройки наблюдатели зафиксировать не смогли.
«Бабах сильный был со стороны леса южнее Гомеля. Обошла вокруг и посмотрела, не прилетел ли снова Шахед в Белицу. Муж тоже слышал взрыв. Но вспышек не было ни в Белице, ни в городе. Думала, в Зябровку прилетело», — поделилась впечатлениями местная жительница.
О том, что взрыв мог быть связан с падением ударного беспилотника, говорит сообщение украинского мониторингового Тг-канала, связанного со службой ПВО Украины, «Ринда моніторить».
Ночью 8 января в 1:43 по минскому времени канал сообщил о пересечении границы Беларуси ударным БпЛА. Беспилотник двигался вдоль границы России и Украины и вторгся воздушное пространство Беларуси через российскую границу в 1:43 (в сообщении указано время по Киевскому времени) и движется к поселку Круговец-Калинино.
Специалист мониторингового канала сообщил, что украинскими средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано, что БпЛА пересек границу в районе «Трех сестер» и долетел до Тереховки, далее его сигнал был утрачен.
С учетом того, что скорость полета наиболее распространенного ударного БпЛА Shahed-136 составляет 140–180 км/ч, беспилотник мог долететь до южных окраин Гомеля и там по каким-то причинам упасть, сдетонировав.
Официальные службы ночной взрыв не комментировали и в сводках происшествий не упоминали.