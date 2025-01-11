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БелАЭС не работает больше месяца

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  • 11.01.2025, 16:55
БелАЭС не работает больше месяца

Министр энергетики отказывается от комментариев.

С 4 декабря прошлого года Белорусская атомная электростанция не вырабатывает электричество. Как стало известно «Зеркалу» от источника, знакомого с ситуацией, на днях состоялась неудачная попытка запуска одного из энергоблоков. Журналисты как обычные граждане позвонили на прямую линию министра энергетики и спросили, что происходит на АЭС.

По словам источника журналистов, сотрудники БелАЭС попытались подключить к сети один из энергоблоков 6 января.

— Все плохо, попытка завершилась неудачей, — утверждает источник. — Не могу точно сказать, какой блок не удалось вернуть к работе, но станция по-прежнему простаивает и не вырабатывает электричество. Сотрудники напряжены, спешат поскорее все исправить, но пока не получается.

Журналисты под видом обычных гражданин Беларуси позвонили на прямую линию с министром энергетики Алексеем Кушнаренко, чтобы узнать, как обстоят дела с ремонтом энергоблоков и запуском БелАЭС.

— Извините, деятельность станции я комментировать вам не буду, — заявил министр. — Какой вопрос у вас?

— Bсе ли в порядке с БелАЭС?

— Без комментариев, — ответил Алексей Кушнаренко и положил трубку.

На официальном сайте Белoрусской АЭС по состоянию на 11 января 2025 года по-прежнему сообщается, что первый энергоблок находится на планово-предупредительном ремонте. Информация о состоянии второго отсутствует.

При штатной работе двух энергоблоков БелАЭС обеспечивает около 40% потребности страны в электроэнергии.

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