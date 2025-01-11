Украинские спецназовцы показали, как брали в плен одного из северокорейцев в Курской области 11.01.2025, 17:59

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Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций Украины показали, как брали в плен северокорейского военного в Курской области. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Отмечается, что воины тактической группы №84 ССО ВСУ захватили в плен военного из Северной Кореи при выполнении спецзадач в Курской области РФ. Другого северокорейца взяли в плен десантники.

После успешной эвакуации с поля боя украинские спецназовцы оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь.

Ранее 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским военным удалось взять в плен первых двух северокорейцев. Их доставили в Киев, сейчас с ними общаются представители Службы безопасности Украины: по данным правоохранителей, КНДРовцев взяли в плен 9 января.

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