В Страсбурге столкнулись два скоростных трамвая: десятки раненых 2 11.01.2025, 19:48

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Авария произошла в районе вокзала.

В восточном французском городе Страсбург произошло столкновение двух скоростных трамваев, в результате чего пострадали десятки человек. Об этом пишут BFMTV и Le Figaro.

Авария произошла на остановке Gare Centrale, где расположен вокзал, сообщает BFMTV со ссылкой на полицию. Предварительно известно, что причиной инцидента стала ошибка при переключении путей.

По данным Le Figaro, пострадали по меньшей мере 20 человек, однако точное количество неизвестно.

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