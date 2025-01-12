«Шахед» под Гомелем мог быть сбит российской ПВО 1 12.01.2025, 9:15

5,190

Взрыв в районе аэродрома «Зябровка» сопровождался вспышкой в небе.

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» получила дополнительные подтверждения, что ночью 8 января под Гомелем взорвался российский «шахед», и считает, что он мог быть сбит российским подразделением ПВО, пишет «Салідарнасць».

Исходя из данных канала, взрыв произошел в 02:02 8 января в районе аэродрома «Зябровка». При этом взрыв сопровождался кратковременной вспышкой в небе.

Наиболее вероятно, что ровно в 02:02 «шахед», который залетел из российской Брянской области и направился в сторону агрогородка Круговец-Калинино, далее действительно ушел в направлении Гомеля, где был сбит.

— Предположительно, дрон был сбит подразделением 1530-го зенитного ракетного полка Вооруженных сил России, которое дислоцируется на аэродроме «Зябровка», — сообщает мониторинговая группа.

Ранее гомельское издание «Флагшток» собрало имеющиеся данные о звуке взрыва, о котором сообщили жители Новобелицкого района и поселка Ченки 8 января, а также в районе Зябровки.

О том, что взрыв мог быть связан с падением ударного беспилотника, говорит сообщение украинского мониторингового Тг-канала, связанного со службой ПВО Украины, «Ринда моніторить».

Ночью 8 января в 1:43 по минскому времени канал сообщил о пересечении границы Беларуси ударным БПЛА. Беспилотник двигался вдоль границы России и Украины и вторгся воздушное пространство Беларуси через российскую границу в 1:43 (в сообщении указано время по Киевскому времени) и направился к поселку Круговец-Калинино.

В комментарии «Флагштоку» специалист мониторингового канала сообщил, что украинскими средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано, что БПЛА пересек границу в районе «Трех сестер» и долетел до Тереховки, далее его сигнал был утрачен.

С учетом того, что скорость полета наиболее распространенного ударного БПЛА Shahed-136 составляет 140–180 км/ч, беспилотник мог долететь до южных окраин Гомеля и там по каким-то причинам упасть, сдетонировав, делают вывод авторы «Флагштока».

Официальные службы ночной взрыв не комментировали и в сводках происшествий не упоминали.

Если информация об инциденте под Гомелем подтвердится, то эту будет третий случай падения ударного беспилотника на белорусской территории.

Первый был зафиксирован в Гомеле 5 сентября 2024-го, тогда падение обломков БПЛА привело к пожару в техническом здании.

В начале октября беспилотник упал и сдетонировал в Калинковичах. В итоге была задержана местная жительница, опубликовавшая видео падения и взрыва. При этом провластная пресса сообщила о задержании, но не о первопричине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com