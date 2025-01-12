В России бьют тревогу из-за белорусизации одного из регионов 9 12.01.2025, 9:34

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Карелия борется за родной язык.

ФСБ России внесла в список террористических организаций Республику Карелия. А точнее — ее названия на карельском языке. Местный активист заявил о «белорусизации» региона, пишет The Insider.

В список террористических организаций, опубликованный на сайте ФСБ РФ, внесли организацию «Форум свободных государств постРоссии» и ее «структурные подразделения», затем после двоеточия перечислены различные названия, в том числе — «Карельское национальное движение». Далее в скобках идет перечисление неких наименований. Почему-то среди них указаны названия республики на карельском языке и его ливвиковском наречии.

«Карельское национальное движение» — организация этнорегионалистов и этноактивистов, стремящихся к восстановлению независимости исторических земель Карелии, движение активно борется за ее право на самобытность. Своей целью ставит создание независимого национального государства для карелов, финнов, ингерманландских финнов, вепсов, поморов и кольских норвежцев.

Движение действительно принимало участие в мероприятиях «Форума свободных государств постРоссии», рассказал The Insider активист «Карельского национального движения» Владислав Олейник.

Он отметил, что внесение названий республики в список террористических организаций — продолжение политики искоренения исторического самоопределения российских республик.

«В эфэсбэшном описании «Карельского национального движения» впервые были использованы «синонимы» названия «Республики Карелия» на различных диалектах карельского языка: Karjalan Tašavalta, Tazavaldkund, Tazavaldu. Это подчеркивает, что ныне даже слово «Республика» и «Карелия» вместе на родных языках оказывается под запретом.

Это знаменует собой трагическую реальность: любой, кто в Российской Федерации осмелится говорить о Карелии как о республике, да еще и на родном языке, может быть признан террористом по законам РФ.

Процесс «белорусизации» Карелии стал очевидным. В 2024 году многие активисты в поисках безопасности были вынуждены покинуть родину, другие оказались в статусе «иностранного агента», а некоторые стали жертвами обысков и репрессий. Сейчас те, кто осмеливается говорить о Карельской самостийности, даже в гипотетическом контексте, рискуют попасть под тяжелые удары репрессивной машины», — заявил Олейник.

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