У военного корабля РФ у берегов Сирии произошла большая утечка топлива

У военного корабля РФ у берегов Сирии произошла большая утечка топлива4
- 12.01.2025, 14:21
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В ГУР раскрыли детали.
Москва продолжает выводить вооружение и технику из сирийских баз. С этим возникло несколько проблем. Деталями поделилась военная разведка Украины 12 января.
Вооружение россияне перебрасывают в Ливию в основном с помощью военной авиации. Технику, которая находится в неработоспособном состоянии и требует ремонта, сжигают.
С эвакуацией военного имущества по морю у ВС РФ возникли серьезные проблемы. Новые власти Сирии отказываются давать согласие на заход бортов России на морскую базу Тартус.
«9 января 2025 года российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев совершил очередную безуспешную попытку договориться. Его не допустили к переговорам», - рассказали в ГУР.
А тем временем три корабля РФ находятся на внешнем рейде порта Тартус, ожидая возможности пришвартоваться. Речь о сухогрузе Sparta, а также двух больших десантных кораблях ВКС РФ «Иван Грен» и «Александр Отраковский». Они наматывают круги около побережья.
«На «Отраковском» возникли проблемы с опреснением воды и начали протекать 2-й и 3-й топливные баки», - сообщили украинские разведчики.