Досрочные выборы в Германии: что предлагают партии 3 12.01.2025, 17:42

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Есть два варианта возможных коалиций.

Миграция и экономика - вот две главные темы вступившей в горячую фазу избирательной кампании в Германии. Досрочные выборы, ставшие необходимыми после развала правительственной коалиции канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), назначены на 23 февраля, пишет DW.

Согласно данным свежего опроса Deutschlandtrend, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, 37% жителей Германии считают главной для страны проблему миграции. Аналитики объясняют это терактом в Магдебурге, совершенным накануне Рождества выходцем из Саудовской Аравии. Но уже на втором месте (34% опрошенных) - экономические неурядицы в Германии.

Все прочие темы, такие как война России против Украины, изменение климата, социальная справедливость, образование или преступность, следуют с большим отрывом.

«Made in Germany» в исполнении социал-демократов

Социал-демократы с самого начала поставили в фокус своей предвыборной кампании именно экономическую тематику. На плакатах - смело глядящий вперед канцлер Олаф Шольц на фоне немецкого триколора и обещаний «безопасности», «стабильных пенсий», «повышения зарплат», «экономического роста».

СДПГ собирается в случае переизбрания канцлером Шольца ежегодно выделять по 18 млрд евро на доплату к частным инвестициям. «Одно из моих, из наших предложений это наш бонус «Made in Germany» - это премия за капиталовложения, призванная содействовать росту экономической конъюнктуры в Германии», - обещает Шольц.

Государство, говорят социал-демократы, возьмет на себя 10 процентов частных инвестиций в расширение или модернизацию отечественного производства. По оценкам руководства СДПГ, одна эта мера добавит к приросту ВВП Германии 0,2 процентных пункта.

Кроме того, социал-демократы обещают стабильные пенсии, снижение налоговой нагрузки для семей с детьми и защиту от увольнений. Минимальный размер оплаты труда они хотят повысить до 15 евро в час (с 12,82 сейчас) и ограничить возможность заключать с работниками временные, а не бессрочные трудовые договоры.

Всем достигшим 17 лет СДПГ готово выдать из бюджета по 500 евро «премии мобильности», которые можно будет потратить, например, в автошколе или на проезд по железной дороге. А НДС на продукты питания социал-демократы планируют снизить с 7 до 5 процентов.

Стимулировать отечественную экономику социал-демократы собираются из специально созданного для этой цели нового «Фонда Германия» в размере 100 млрд евро. При этом дополнительные бюджетные ассигнования планируется осуществлять после «реформы» заложенного в Основной закон ФРГ так называемого «долгового тормоза», то есть, фактически отмены конституционного запрета запредельно повышать без острой необходимости государственную задолженность. А еще - за счет повышения действующих и введения новых налогов: например, на наследство и дарение, а также на сверхбогатых.

«Зеленая» ставка на электромобили

Экономику ставят во главу угла в своей предвыборной программе и «зеленые». Что логично, учитывая тот факт, что последние три года министерство экономики и по защите климата возглавлял их представитель Роберт Хабек (Robert Habeck), выдвинутый «зелеными» теперь кандидатом и в следующе канцлеры.

Партия обещает избирателям снизить цены на энергию и энергоносители, дать отпор бюрократии и, как и социал-демократы, стимулировать экономику. Налог на электроэнергию, в частности, «зеленые» намерены снизить до «европейского минимума» и оплачивать из казны пользование межрегиональными линиями электропередач. Поддерживают они и социал-демократическую идею о 10-процентной доплате из бюджета к промышленным инвестициям, а также план реформы «долгового тормоза».

Финансировать такие проекты «зеленые» рассчитывают не только за счет дополнительной государственной задолженности, но и, например, с помощью налога на миллиардеров и отмены исключений из налогообложения наследства.

Кроме того, «зеленые» обещают вернуть в несколько измененном виде отмененные Хабеком в скоропостижном порядке госдотации на покупку электромобилей. Жителям Германии с малыми и средними доходами впредь обещана возможность исключать из налогообложения сумму, потраченную на приобретение такого автомобиля, субсидированная карточка для его зарядки на общественных станциях и льготные за счет государственных дотаций условия приобретения электромобилей в лизинг.

Консерваторы: работать больше, платить налогов меньше

Кандидат в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) парирует: «Не премии и субсидии являются правильным ответом (на экономический кризис - Ред.), а усердие и качественная работа. И честно говорить об этом - выражение сознающей свою ответственность политики».

На предвыборном съезде 3 февраля консерваторы намерены утвердить программу экономических мер, которые они обещают принять в случае победы на досрочных выборах.

Примечательно, что свою экономическую программу в ХДС решили назвать «Повестка 2030» («Agenda 2030»). Это явный отсыл к программе экономических и жестких социальных реформ, которую в начале нулевых годов провел социал-демократический канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Его «Agenda 2010», считают эксперты, позволила Германии преодолеть спад и добиться значительного экономического роста.

Как и тогда Герхард Шрёдер, так и сейчас консерваторы считают необходимым сократить непомерные бюджетные расходы по социальным статьям и сделать более гибкими правила, регулирующие отношения работодателей с занятыми на их предприятиях.

Так, введенное правительством Олафа Шольца щедрое социальное пособие под названием «деньги для граждан» («Bürgergeld») они намерены вовсе отменить и заменить куда более скромным «новым базовым вспомоществованием» («Neue Grundsicherung»). И лишать даже его тех, кто уклоняется от предложенной на бирже по труду работе. А закон, регулирующий продолжительность рабочего времени, ХДС собирается реформировать таким образом, чтобы он устанавливал максимальную продолжительность не рабочего дня, а трудовой недели.

Одновременно консерваторы планируют провести в четыре этапа большую налоговую реформу: снизить налоги для предпринимателей, верхнюю шкалу подоходного налога применять начиная с ежегодного заработка в 80 тыс. евро (сейчас она действует с дохода в 66 761 евро), ежегодно повышать необлагаемую налогами долю дохода. Сверхурочные вообще не должны облагаться налогами, а работникам, достигшим пенсионного возраста, но продолжающим трудиться, обещано полное освобождение от налогов с заработка в пределах 2000 евро в месяц.

В целом сумма отчислений в бюджет и фонды социального страхования, считают консерваторы, не должна превышать 40 процентов заработка (в настоящее время она достигает 48 процентов, второе место среди стран ОЭСР после Бельгии).

Кроме того, ХДС собирается обеспечить снижение для промышленных предприятий цен на электроэнергию на пять центов за киловатт-час (сейчас она составляет примерно 17 центов), уменьшить национальные сборы и плату за пользование сетями, а также аннулировать запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен начать действовать в странах ЕС с 2035 года.

Все эти меры, уверены консерваторы, приведут к ежегодному экономическому росту в Германии, как минимум, в два процента ВВП.

Есть только два варианта возможных коалиций

Экономическая программа ХДС лучше всего гармонирует с представлениями либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Но рейтинг либералов сейчас колеблется в районе 4-5%.

Но даже если в оставшиеся до выборов шесть недель они поднажмут и, преодолев пятипроцентный барьер, снова окажутся в бундестаге, потенциальная коалиция ХДС/ХСС и СвДП вряд ли будет иметь парламентское большинство, необходимое для избрания канцлера и формирования нового правительства.

Поэтому наиболее вероятными представляется союз консерваторов либо с социал-демократами (так называемая «большая коалиция»), либо с «зелеными». Дело, однако, явно идет к первому варианту. Меньший партнер по консервативному блоку - баварский ХСС вообще считает невозможным участие «зеленых» в будущем правительстве под руководством консерваторов. Да и Фридрих Мерц в последние дни стал еще более критично отзываться об экономических представлениях «зеленых», обвиняя в первую очередь именно их в пробуксовке народного хозяйства ФРГ.

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