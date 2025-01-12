Латвия планирует ужесточить правила въезда и пребывания для белорусов 15 12.01.2025, 19:13

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В Сейм поступили поправки к Закону «Об иммиграции».

Парламентская Комиссия по национальной безопасности Латвии подготовила и подала в Президиум Сейма поправки к Закону «Об иммиграции». Они предусматривают, что перед въездом в Латвию гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, необходимо будет предоставлять информацию о цели поездки, пишет Delfi.

Законопроект установит, что граждане стран СНГ перед въездом в Латвию обязаны будут предоставить информацию о цели поездки, времени и месте пребывания, маршруте, контактной информации, занимаемых должностях, о том, были ли они кандидатами на выборах, статусе должностного лица и службе в различных ведомствах.

За предоставление ложных сведений или отказ от их предоставления предусмотрен штраф до 2000 евро.

Исключение — лица с дипломатическим иммунитетом или выполняющие краткосрочные официальные функции: они освобождаются от обязанности предоставлять информацию перед въездом в Латвию.

Кроме того, граждане СНГ старше 15 лет смогут находиться в приграничной зоне Латвии только с письменного согласия СГБ. Для этого потребуется специальный пропуск, выдаваемый пограничниками.

Постоянные пропуска выдаются тем, кто владеет недвижимостью в приграничной зоне, а временные, сроком до года, — тем, кто планирует там находиться. Работодатели могут подавать запросы на временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с рабочими обязанностями.

Предложенные изменения предусматривают, что гражданам стран СНГ такие пропуска будут предоставляться только при наличии письменного согласия СГБ и отсутствии угроз национальной безопасности.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.

Также говорится, что после вторжения России в Украину, которое поддерживает и режим Лукашенко, в регионе возросли риски, связанные с разведкой и гибридными угрозами. Авторы законопроекта указывают и на необходимость равномерного подхода среди стран Шенгенской зоны, так как не все государства ЕС проверяют граждан СНГ на угрозы безопасности с одинаковой строгостью.

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