ВСУ зафиксировали очередное нарушение правил ведения войны военными РФ
- 12.01.2025, 19:23
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Необычные диверсанты были замечены в Торецке Донецкой области.
Украинские аэроразведчики зафиксировали новое нарушение правил ведения боевых действий со стороны российских войск. В частности, в Торецке Донецкой области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.
Об этом сообщили украинские бойцы из подразделения «Гюрза» 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.
Военные отметили, что переодетых противников заметили во время их перемещения и проведения разведывательно-диверсионных операций.
Таким образом, пехота противника пытается отвести от себя и замаскироваться. Однако их выдают схожая одежда, поведение и порой даже оружие.
«Это усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не «стреляет во все, что движется», — добавили украинские военные.