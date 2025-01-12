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ВСУ зафиксировали очередное нарушение правил ведения войны военными РФ

  • 12.01.2025, 19:23
  • 4,532
ВСУ зафиксировали очередное нарушение правил ведения войны военными РФ

Необычные диверсанты были замечены в Торецке Донецкой области.

Украинские аэроразведчики зафиксировали новое нарушение правил ведения боевых действий со стороны российских войск. В частности, в Торецке Донецкой области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Об этом сообщили украинские бойцы из подразделения «Гюрза» 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

Военные отметили, что переодетых противников заметили во время их перемещения и проведения разведывательно-диверсионных операций.

Таким образом, пехота противника пытается отвести от себя и замаскироваться. Однако их выдают схожая одежда, поведение и порой даже оружие.

«Это усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не «стреляет во все, что движется», — добавили украинские военные.

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