Сенсация из Африки: Эфиопия впервые за 50 лет запускает фондовую биржу
- 12.01.2025, 19:37
Запуск биржи стал частью стратегии либерализации экономики страны.
Начала работу Эфиопская фондовая биржа (ESX). Она стала первой в Эфиопии за последние 50 лет. Как уточняет Reuters, на старте на бирже зарегистрирована только одна компания — местный Wegagen Bank.
Запуск биржи стал частью стратегии либерализации экономики Эфиопии, которую премьер-министр страны Абий Ахмед Али реализует со вступления в должность в 2018 году.
В последний раз фондовая биржа работала в Эфиопии в 1960−70-х годах, но ее закрыли в 1974-м после свержения императора Хайле Селассие.
Сообщается, что государственная телекоммуникационная компания Ethio Telecom, которая готовится к IPO, также разместит свои акции на новой бирже.
По оценке гендиректора ESX Тилахуна Кассахуна, в течение следующих 10 лет к площадке присоединятся 90 компаний.
Ранее, по оценке Forbes, премьер-министр Эфиопии попал в список глав государств с самым скромным доходом. По подсчетам аналитиков, Абий Ахмед Али зарабатывает всего $1,7 тыс. в год.