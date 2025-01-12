закрыть
12 января 2025, воскресенье, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенсация из Африки: Эфиопия впервые за 50 лет запускает фондовую биржу

  • 12.01.2025, 19:37
Сенсация из Африки: Эфиопия впервые за 50 лет запускает фондовую биржу

Запуск биржи стал частью стратегии либерализации экономики страны.

Начала работу Эфиопская фондовая биржа (ESX). Она стала первой в Эфиопии за последние 50 лет. Как уточняет Reuters, на старте на бирже зарегистрирована только одна компания — местный Wegagen Bank.

Запуск биржи стал частью стратегии либерализации экономики Эфиопии, которую премьер-министр страны Абий Ахмед Али реализует со вступления в должность в 2018 году.

В последний раз фондовая биржа работала в Эфиопии в 1960−70-х годах, но ее закрыли в 1974-м после свержения императора Хайле Селассие.

Сообщается, что государственная телекоммуникационная компания Ethio Telecom, которая готовится к IPO, также разместит свои акции на новой бирже.

По оценке гендиректора ESX Тилахуна Кассахуна, в течение следующих 10 лет к площадке присоединятся 90 компаний.

Ранее, по оценке Forbes, премьер-министр Эфиопии попал в список глав государств с самым скромным доходом. По подсчетам аналитиков, Абий Ахмед Али зарабатывает всего $1,7 тыс. в год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов