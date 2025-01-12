В Японии 43-летний «Дядя Похвала» зарабатывает, делая комплименты 12.01.2025, 20:26

Его доход удивляет.

В Японии 43-летний мужчина, известный как «Дядя Похвала», нашел необычный способ заработка, превращая комплименты в профессию. За небольшую плату он засыпает незнакомцев добрыми словами, стоя на улицах Токио с табличкой, на которой написано: «Я вас очень хвалю!».

Об этом пишет «Oddity Central».

Идея пришла к нему после тяжелого жизненного кризиса. В прошлом он увлекался азартными играми, что привело к потере работы, семьи и дома. В какой-то момент, оставшись без поддержки, он осознал, что пора менять жизнь. Мужчина всегда мечтал стать уличным артистом, но, не обладая особыми талантами, такими как пение или фокусы, решил сосредоточиться на том, что могло бы приносить людям радость, — на комплиментах.

Свою деятельность он начал три года назад. Мужчина рассуждал, что добрые слова могут помочь людям чувствовать себя лучше, и решил попробовать. Он стал подходить к людям, сначала обращая внимание на их внешний вид, а затем находя, за что еще можно их похвалить. Он признается, что этот процесс делает счастливым не только его клиентов, но и его самого.

Хотя его идея может показаться странной, она нашла отклик у многих. «Дядя Похвала» завел постоянных клиентов, которые обращаются к нему за моральной поддержкой. Со временем его популярность росла благодаря социальным сетям и телепередачам. Он даже начал путешествовать по стране, чтобы предлагать свои услуги, и уже посетил 31 из 47 префектур Японии.

Ежедневно он делает комплименты более 30 людям, зарабатывая около 10 000 иен (примерно $65). Несмотря на то что иногда ему приходится стоять часами без заказов, он остается предан своей миссии. Мужчина считает, что его работа помогает не только окружающим, но и ему самому преодолевать жизненные трудности и находить радость в каждом дне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com