Польша не дала делегации Словакии разрешение на пролет в Москву

Польша не дала делегации Словакии разрешение на пролет в Москву5
- 13.01.2025, 8:46
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Пришлось лететь через Германию и Чехию.
Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает «Радио Свобода».
«Я не понимаю такого подхода, но это реальность, с которой нужно смириться», – отметил Данко, комментируя решение польских властей.
Позже представитель делегации Петер Гашпар рассказал, что самолёт успешно приземлился в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
По данным TASR, в составе делегации находятся два вице-спикера парламента – Андрей Данко и Тибор Гашпар, а также несколько депутатов. Основная цель их визита – обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию и перспектив мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта.
В понедельник Данко и Гашпар планируют встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а во вторник – с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.