Польша не дала делегации Словакии разрешение на пролет в Москву 5 13.01.2025, 8:46

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Фото: Charter97.org

Пришлось лететь через Германию и Чехию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом сообщил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает «Радио Свобода».

«Я не понимаю такого подхода, но это реальность, с которой нужно смириться», – отметил Данко, комментируя решение польских властей.

Позже представитель делегации Петер Гашпар рассказал, что самолёт успешно приземлился в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

По данным TASR, в составе делегации находятся два вице-спикера парламента – Андрей Данко и Тибор Гашпар, а также несколько депутатов. Основная цель их визита – обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию и перспектив мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта.

В понедельник Данко и Гашпар планируют встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а во вторник – с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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