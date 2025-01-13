В Японии изобрели крошечного робота-кота, умеющего остужать чай
- 13.01.2025, 9:36
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Фотофакт.
Токийская компания назвала свою разработку «Нэко-дзитэ ФуФу». «Фу-Фу» — это звук, который издают люди, когда дуют на чай, а «Нэко-дзитэ» — «кошачий язык»: так в Японии называют состояние после соприкосновения с горячей едой, пишет «Нож».
Если верить исследованиям, около половины японцев страдают от «кошачьего языка». Видимо это и побудило изобретателей создать робота со специальным вентилятором. Маленький кот запрограммирован дуть на чай на протяжении определённого времени и с разной интенсивностью.
«Нэко-дзитэ ФуФу» прикрепляют к кружке, после чего кошка остужает кофе или чай, имитируя человеческое дыхание.