Дрон напугал белорусских военных 13.01.2025, 10:35

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иллюстративное фото

По нему открыли огонь, но сбить не удалось.

Над воинской частью в Гродно пытались сбить беспилотник. Происшествие случилось на прошлой неделе. Официальной информации о нем пока нет.

Как сообщает Telegram-канал бывших белорусских силовиков со ссылкой на свои источники, ЧП в Гродненском военном гарнизоне произошло 9-10 января. Над территорией 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады пролетел беспилотник. Его заметили. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия, но его сбить не удалось.

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