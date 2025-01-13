Дрон напугал белорусских военных
- 13.01.2025, 10:35
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По нему открыли огонь, но сбить не удалось.
Над воинской частью в Гродно пытались сбить беспилотник. Происшествие случилось на прошлой неделе. Официальной информации о нем пока нет.
Как сообщает Telegram-канал бывших белорусских силовиков со ссылкой на свои источники, ЧП в Гродненском военном гарнизоне произошло 9-10 января. Над территорией 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады пролетел беспилотник. Его заметили. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия, но его сбить не удалось.