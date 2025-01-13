Стало известно имя и должность пленного солдата КНДР 13.01.2025, 10:46

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Северокорейца взяли в плен украинские десантники.

Cтало известно имя одного из военнослужащих КНДР, воюющих на стороне России против Украины и попавших в плен в Курской области. Это родившийся в Пхеньяне 30 декабря 1999 года Ли Чен Нам.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала. Он уточнил, что гражданина Северной Кореи взяли в плен десантники 95 ОДШБр возле н.п. Орловское, Курской области. Ли Чен Нам — снайпер-разведчик 2 группы, 3 взвода, 3 роты, 5 батальона ГРУ КНА КНДР, сержант. В армии КНДР мужчина находится с 2016 года.

По его словам, его первое боевое столкновение произошло 8 января – две штурмовые группы ГРУ КНДР в количестве 7 военнослужащих в каждой. Весь личный состав кроме пленника, по его данным, погиб.

Ли Чен Нам рассказал, что на территорию России военных КНДР доставляются морским транспортом. В зоне боевых действий корейцы живут в блиндажах по семь человек. Связь осуществляется посредством одной радиостанции на двух военнослужащих. В составе войск КНА КНДР имеются штурмовые подразделения – 91 и 94 ОБр ССпП КНА КНДР. По словам пленника, потери среди личного состава подразделений КНА КНДР постоянно заменяет пополнение. Вероятная численность действующей на стороне РФ ГРУ КНА КНДР, по его словам, составляет 2 500 военнослужащих.

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