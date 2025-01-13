Bloomberg: Подсанкционные танкеры с российской нефтью застряли у берегов Китая 13.01.2025, 12:04

Танкеры с нефтью не могут попасть в Китай

Три дня назад они попали под санкции США.

Три танкера, перевозящие более 2 млн баррелей российской нефти, дрейфуют в водах восточного Китая после того, как 10 января попали под санкции США. Об этом пишет Bloomberg 12 января.

По данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием данных, судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тыс. баррелей сырой нефти марки ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино. Однако в выходные оно изменило курс и теперь стоит на стоянке у берега.

Танккер Mermar вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 тыс. баррелей ESPO и должен был зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь также ждет у берега. Olia вышла из российского порта 7 января с почти 709 тыс. баррелей нефти той же марки и также направлялась в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал ситуацию в Telegram.

«Три танкера с более чем 2 млн баррелей российской нефти плавают в водах у восточного Китая после того, как США ввели санкции. Такой вот простой получился. Все танкеры, помогавшие обходить санкции, должны быть умножены на 0», – написал он.

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