Физик разработал необычную теорию решения кроссвордов 13.01.2025, 17:58

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Внезапные озарения можно сравнить с процессом заваривания чая.

Физик Александр Хартманн из Университета Ольденбурга (Германия) разработал новую модель, объясняющую, как люди решают словесные головоломки. Он предполагает, что внезапные озарения при решении головоломок можно сравнить с процессом просачивания жидкости — например когда вода просачивается через чайный пакетик. Работа опубликована в журнале Physical Review E (PRE).

Хартманн вдохновился собственной практикой: столкнувшись с трудным моментом в головоломке, он ощутил резкий прорыв, который позволил быстро найти недостающие ответы. Он обнаружил, что это явление похоже на «взрывное просачивание» — внезапное изменение в среде, вызванное минимальным изменением.

Модель Хартманна описывает, как частичное знание, полученное в процессе решения, накапливается и достигает критической точки. В этот момент решатель внезапно начинает видеть связи, которые ранее оставались скрытыми. Ученый сравнивает это с лавиной, где один найденный ответ приводит к цепной реакции.

Этот подход не только раскрывает загадки когнитивного поведения, но и открывает новые перспективы для изучения связей между абстрактными процессами и физическими явлениями.

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