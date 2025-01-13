закрыть
13 января 2025, понедельник, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Физик разработал необычную теорию решения кроссвордов

  • 13.01.2025, 17:58
  • 1,400
Физик разработал необычную теорию решения кроссвордов

Внезапные озарения можно сравнить с процессом заваривания чая.

Физик Александр Хартманн из Университета Ольденбурга (Германия) разработал новую модель, объясняющую, как люди решают словесные головоломки. Он предполагает, что внезапные озарения при решении головоломок можно сравнить с процессом просачивания жидкости — например когда вода просачивается через чайный пакетик. Работа опубликована в журнале Physical Review E (PRE).

Хартманн вдохновился собственной практикой: столкнувшись с трудным моментом в головоломке, он ощутил резкий прорыв, который позволил быстро найти недостающие ответы. Он обнаружил, что это явление похоже на «взрывное просачивание» — внезапное изменение в среде, вызванное минимальным изменением.

Модель Хартманна описывает, как частичное знание, полученное в процессе решения, накапливается и достигает критической точки. В этот момент решатель внезапно начинает видеть связи, которые ранее оставались скрытыми. Ученый сравнивает это с лавиной, где один найденный ответ приводит к цепной реакции.

Этот подход не только раскрывает загадки когнитивного поведения, но и открывает новые перспективы для изучения связей между абстрактными процессами и физическими явлениями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов