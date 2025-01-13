Словацкий школьник объяснил, почему не пожал руку президенту своей страны 13.01.2025, 22:32

Симон Оманик обвинил президента Словакии во лжи.

Словацкий школьник Симон Оманик, который отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, надев при этом украинскую символику, объяснил причину своего поступка.

Объяснение он предоставил словацкому изданию Dennik N.

Оманик обвинил словацкого президента Пеллегрини в том, что он победил на президентских выборах, «обманывая и обманывая людей», в частности, манипулируя темой войны в Украине.

«В дополнение к извечно популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют на каждых выборах, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он никогда не послал бы нас на нее, а если бы и послал, то не имел бы для этого никакого рационального оправдания», – сказал школьник.

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