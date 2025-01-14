США парализовали российскую торговлю нефтью 14.01.2025, 8:07

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Более 65 танкеров встали на якорь.

Американские санкции парализовали значительную часть торговли российской нефтью.

По данным Reuters, более 65 нефтяных танкеров остановились в разных местах, включая порты Китая, Сингапура, а также акватории Балтийского моря и Дальнего Востока.

Застой танкеров - глобальная проблема

Пять танкеров остаются неподвижными у китайских портов, семь - у Сингапура. Еще 25 судов остановились в разных точках мира, включая порты Ирана и район Суэцкого канала. Часть судов застряла вблизи российских портов.

Эти данные подтверждают анализ движения судов MarineTraffic и LSEG, проведенный Reuters. Некоторые порты начали действовать еще до введения последних санкций, что добавило дополнительные трудности России.

По словам трейдеров, на прошлой неделе портовая группа провинции Шаньдун запретила заход танкеров, находящихся под санкциями США, в свои порты.

Санкции бьют по 10% мирового флота

По словам аналитиков, под действие санкций подпадает около 10% мирового флота нефтяных танкеров. Это серьезно сказывается на общем предложении судов на рынке.

Омар Нокта, аналитик Jefferies, отметил, что эти санкции должны оказать поддержку рынку танкеров, так как общее предложение судов сокращается.

Однако значительный эффект на рынок проявится только тогда, когда другие экспортеры смогут компенсировать выпадающие объемы российского экспорта.

Удар по российской экономике

Санкции США еще больше осложняют попытки России сохранить свои нефтяные доходы. После потери европейского рынка Азия стала основным направлением для российской нефти, но ограничения на танкеры угрожают и этим поставкам.

Трейдеры подчеркивают, что логистические сложности, вызванные санкциями, усугубляют и без того напряженную ситуацию на рынке. Застой танкеров не только замораживает нефть, но и влечет за собой дополнительные убытки для России, включая простои судов и невозможность оперативно доставить сырье покупателям.

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