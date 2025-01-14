Республиканцы подготовили законопроект, который даст Трампу полномочия для покупки Гренландии 1 14.01.2025, 9:04

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Документ называется «Вернем Гренландии величие».

Группа республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов Америки разработала законопроект, который предоставит юридические полномочия для покупки Гренландии Дональду Трампу, который об этом не раз говорил.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что республиканец от штата Теннесси Энди Оглс вместе с 10 однопартийцами предложили законопроект под названием «Вернем Гренландии величие» (Make Greenland Great Again Act).

В нем говорится, что действующий президент США сможет сразу после инаугурации начать переговоры с Данией о покупке Гренландии, а после заключения сделки - сообщить об этом Конгрессу (как распорядителю бюджетных средств).

«Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу добиться успеха в интересах американского народа», - пояснил Оглс.

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