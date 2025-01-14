Егор Шарангович стал второй звездой победного матча «Калгари» с «Чикаго» 14.01.2025, 10:00

Егор Шарангович

Белорус забросил шайбу в меньшинстве и сделал результативную передачу.

Егор Шарангович прервал свою антирекордную 15-матчевую безголевую серию в НХЛ. В победном матче «Калгари» с «Чикаго» (5:2) белорусский хоккеист забросил шайбу (в меньшинстве) и сделал результативную передачу. Он был признан второй звездой встречи, сообщает сайт НХЛ.

В этом сезоне, который начался с травмы, у Шаранговича 13 (7+6) очков в 35 матчах. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате НХЛ Егор Шарангович провел за «Калгари» 82 матча, забросил 31 шайбу и набрал 28 ассистентских очков.

Белорусскому хоккеисту 26 лет. Он выступает за «Калгари» с 2023 года.

"First game, first period two points, it’s nice."



Yegor Sharangovich discusses Rory Kerins' debut and the work of the line tonight in Chicago! pic.twitter.com/46d8ijs6N0 — Calgary Flames (@NHLFlames) January 14, 2025

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