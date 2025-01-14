В Беларуси назначены новые министры и послы
- 14.01.2025, 12:45
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Изменения произошли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и в министерстве по налогам и сборам.
В Беларуси назначены два новых министра. Министром антимонопольного регулирования и торговли стал Артур Карпович. До этого он был советником отделения посольства РБ в России в Уфе. Алексей Богданов, возглавлявший МАРТ с декабря 2021-го, отправлен послом в Казахстан, сообщает «Еврорадио».
Александр Лукашенко потребовал от Карповича, «чтобы цены не прыгали, особенно вверх».
Министром по налогам и сборам назначен Дмитрий Кийко. Ранее он был первым заместителем министра финансов. От Кийко Лукашенко ждет анализа «свежим взглядом» налоговой системы, которую он считает справедливой.
Должность была вакантной. В декабре 2024-го министр Сергей Наливайко стал помощником Лукашенко по Могилевской области.
Пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза отправили послом в Турцию. Бывший министр здравоохранения Дмитрий Пиневич (2020-2024) стал послом в Азербайджане.