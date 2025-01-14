Солдатам КНДР в Курской области приказали убивать себя
- 14.01.2025, 12:59
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Чтобы не попасть в плен.
Северокорейским военнослужащим в Курской области приказали убивать себя в случае угрозы попадания в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в Национальной разведывательной службе (NIS) Южной Кореи.
По данным ведомства, на начало января в боях уже погибли около 300 солдат из КНДР, а еще около 2700 получили ранения. Массовые потери северокорейских военных в разведке объяснили «непониманием современных методов ведения войны», включая «бесполезную» стрельбу по дальнобойным беспилотникам.
В середине октября Украина впервые сообщила об отправке северокорейских солдат в Курскую область. Затем эту информацию подтвердила разведка Южной Кореи и Пентагон. Согласно их данным, речь может идти о 10–12 тыс. солдат. По информации Госдепа США, военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российской армией в середине ноября.
11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен живыми первых солдат КНДР.