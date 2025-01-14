Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко
- 14.01.2025, 15:48
- 2,200
Включая Украину.
Восемь стран, не входящие в Евросоюз, поддержали недавние санкции ЕС в отношении режима Лукашенко. Об этом заявили 14 января в Совете ЕС.
К ограничениям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина. Сообщается, что они обеспечат «соответствие своей национальной политики» санкционному режиму в отношении официального Минска.
В свою очередь ЕС «принимает к сведению это обязательство и приветствует его».