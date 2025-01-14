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Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко

  • 14.01.2025, 15:48
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Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Включая Украину.

Восемь стран, не входящие в Евросоюз, поддержали недавние санкции ЕС в отношении режима Лукашенко. Об этом заявили 14 января в Совете ЕС.

К ограничениям присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина. Сообщается, что они обеспечат «соответствие своей национальной политики» санкционному режиму в отношении официального Минска.

В свою очередь ЕС «принимает к сведению это обязательство и приветствует его».

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