Лавров запаниковал из-за планов США1
- 14.01.2025, 15:57
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Россию могут оставить без последнего газопровода в Европу.
США хотят вывести из строя последний газопровод, по которому российский газ поступает в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Соединенные Штаты <…> дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за «Северным потоком», еще и «Турецкий поток» вывести из строя», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 года. По его словам, США не нужны конкуренты «ни в одной области», в том числе в энергетике.
1 января истек пятилетний контракт на поставку российского газа через Украину в Западную и Центральную Европу. От продления транзитного соглашения отказался Киев. При этом после взрывов на «Северных потоках» и приостановки прокачки через газопровод Ямал—Европа единственным маршрутом поставок российского газа в Европу остается «Турецкий поток», который состоит из двух ниток и может прокачивать до 31,5 млрд кубометров газа в год.
Это предоставляет Турции возможность стать энергетическим хабом, говорил член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Алтуг Караташ. Он также отмечал, что каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны, повышает политическую мощь и стабильность Турции.