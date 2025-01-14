В России произошел масштабный сбой в работе интернета

В России произошел масштабный сбой в работе интернета8
- 14.01.2025, 18:37
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Это уже второй сбой в работе Рунета за последние 10 дней.
Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе интернета. Не грузятся сайты и приложения магазинов и банков, следует из данных Downdetector. Также наблюдаются проблемы с доступом в Telegram, Tiktok, Google, YouTube, Steam и Twitch, пишет The Moscow Times.
Кроме того, абоненты сообщают о неполадках у российских мобильных операторов. Интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», Т2. Падал и мониторинговый сервис Сбой.рф. Спустя некоторое время он заработал. Судя по его данным, сильнее всего пользователи испытывают проблемы с доступом к популярным ресурсам.
В Роскомнадзоре заявили, что не знают, почему произошло падение Рунета. «Фиксируются сбои у всех операторов, причину устанавливают», — сказал представитель регулятора телеграм-каналу Mash. Инфраструктура доменов верхнего уровня.RU и.РФ и российские DNS работают нормально. «Мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — отметил директор координационного центра доменов Андрей Воробьев.
В «Ростелекоме» подчеркнули, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями компании. Похожее заявление сделал «Билайн», отметив, что сбои «происходят по независящим от компании причинам». То же самое сообщили в Т2. Представители МТС от комментариев отказались.
Позднее в Роскомнадзоре сообщили, что произошло «кратковременное нарушение связности», отметив, что работа Сети была «оперативно восстановлена дежурными службами». При этом в регуляторе затруднились объяснить, почему сбой не затронул такие сервисы как «ВКонтакте» — соцсеть принадлежит холдингу VK, главой которого является сын первого замруководителя администрации президента России Владимир Кириенко.
Это уже второй сбой в работе Рунета за последние 10 дней.