Песня «Люстэрка» вышла в финал польского отбора на «Евровидение» 14.01.2025, 20:30

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Вы ее точно поймете — исполнители с Подляшья.

Sw@da & Niczos c песней Lusterka, исполненной по-подляшски, вышли в финал польского отбора на «Евровидение», сообщили исполнители в Instagram.

«Конкурсы хороши тем, что позволяют нам расширять команду Podlasie Bounce Crew и знакомить новых людей с традиционными танцами и музыкой фавел со всего мира, но прежде всего мы хотим продолжать делать то, что делаем. По-своему. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Благодаря вам впервые в истории подляшский язык (pudlaśka mova. — Прим. ред.) прозвучит в финале польского „Евровидения“», — отметили авторы песни в Instagram.

В песне Lusterka (с беларусского переводится как «Зеркало». — Прим. ред.) поется о переживаниях женщины, на которую «все люди в селе поднялись», в начале и конце повторяются такие слова:

Vse lude v selie pudnialisie,

Sełom sudiat mene.

Razorvałoś, razsypałoś ѕerce,

Stała bolna mnie.

Прошлый год принес подляшскому музыкальному проекту Sw@da & Niczos в стиле Podlasie bounce концерты с участием тысяч зрителей, новый альбом, а также рост популярности не только в Польше, но и в Бразилии. Первое выступление года было перед «тысячей белорусов», отмечает «Зеркало».

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