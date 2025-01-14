закрыть
14 января 2025, вторник, 23:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стая волков из Беларуси через болота прокралась в Литву

5
  • 14.01.2025, 22:28
  • 2,222
Стая волков из Беларуси через болота прокралась в Литву

Они попали на видео.

Литовские пограничники зафиксировали, как из Беларуси в страну забежали одновременно девять волков. Удалось им это из-за отсутствия забора на данном участке, сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.

Волчий переход белорусско-литовской границы произошел на территории заповедника Чепкяляй в воскресенье вечером, 12 января. Там отсутствует ограждение из-за нестабильного грунта и естественных препятствий. Поэтому ведется в том числе видеонаблюдение.

«Заметив волка, пришедшего из Беларуси и тут же убежавшего вглубь Литвы, через десяток секунд пограничники увидели еще восемь волков. На границе они пробыли недолго и быстро скрылись в лесу на литовской стороне», — рассказали в госпогранслужбе.

Пограничники сообщили о волках местному охотничьему отряду. Обратно волки не возвращались.

Как отмечается, системы мониторинга в этом месте за последние годы неоднократно фиксировали пересечение границы различными животными и нелегальными мигрантами, проникающими в Литву из Беларуси.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох