Стая волков из Беларуси через болота прокралась в Литву

Стая волков из Беларуси через болота прокралась в Литву5
- 14.01.2025, 22:28
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Они попали на видео.
Литовские пограничники зафиксировали, как из Беларуси в страну забежали одновременно девять волков. Удалось им это из-за отсутствия забора на данном участке, сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.
Волчий переход белорусско-литовской границы произошел на территории заповедника Чепкяляй в воскресенье вечером, 12 января. Там отсутствует ограждение из-за нестабильного грунта и естественных препятствий. Поэтому ведется в том числе видеонаблюдение.
«Заметив волка, пришедшего из Беларуси и тут же убежавшего вглубь Литвы, через десяток секунд пограничники увидели еще восемь волков. На границе они пробыли недолго и быстро скрылись в лесу на литовской стороне», — рассказали в госпогранслужбе.
Пограничники сообщили о волках местному охотничьему отряду. Обратно волки не возвращались.
Как отмечается, системы мониторинга в этом месте за последние годы неоднократно фиксировали пересечение границы различными животными и нелегальными мигрантами, проникающими в Литву из Беларуси.