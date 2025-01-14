Белорусы активно скупают пустующие жилые дома

Белорусы активно скупают пустующие жилые дома2
- 14.01.2025, 22:44
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Постройки превращают в дачи.
Госкомимущество подвело итоги 2024 года и рассказало, сколько пустых жилых домов было продано за прошедшие 12 месяцев.
Число удивляет – 1369. Именно столько пустующих жилых домов обрело хозяев в 2024-м. И это на 40% больше, чем было годом ранее.
Охотно скупают белорусы и ветхое жилье за одну базовую величину. За Br42 было продано 798 домов.
В настоящее время в Едином реестре пустующих домов значится более 23 тыс. объектов. К прямой продаже предлагается 435 домов, 312 из них – за одну базовую.