Дроны атаковали спиртзавод в Тамбовской области РФ

Дроны атаковали спиртзавод в Тамбовской области РФ7
- 15.01.2025, 8:15
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Удар нанесли БПЛА «Бобер».
Вечером 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России. Об этом сообщило российское издание Mash.
«ВСУшные БПЛА попытались атаковать Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области. ПВО уничтожила по меньшей мере один беспилотник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для атаки Вооруженные силы Украины якобы использовали БПЛА «Бобер».
«Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнили в Mash.
Вскоре паблик ASTRA написал, что дрон таки попал в спиртзавод, после чего объект слегка загорелся. Также канал уточнил, что рядом находится военный полигон.