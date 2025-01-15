Дроны атаковали спиртзавод в Тамбовской области РФ 7 15.01.2025, 8:15

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иллюстративное фото

Удар нанесли БПЛА «Бобер».

Вечером 14 января беспилотники атаковали спиртзавод в Тамбовской области России. Об этом сообщило российское издание Mash.

«ВСУшные БПЛА попытались атаковать Новолядинский спиртзавод в Тамбовской области. ПВО уничтожила по меньшей мере один беспилотник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для атаки Вооруженные силы Украины якобы использовали БПЛА «Бобер».

«Перед этим местные жители слышали взрывы в небе», — уточнили в Mash.

Вскоре паблик ASTRA написал, что дрон таки попал в спиртзавод, после чего объект слегка загорелся. Также канал уточнил, что рядом находится военный полигон.

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