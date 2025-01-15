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Пленный солдат КНДР признался, что ему приказывали делать с военными ВСУ

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  • 15.01.2025, 8:53
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Пленный солдат КНДР признался, что ему приказывали делать с военными ВСУ

Имелись четкие указания.

Военные из Северной Кореи имели четкие указания относительно того, как при встрече вести себя с бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал пленный военнослужащий из КНДР во время общения со следователями.

«Если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинки: одна с домом, другая — с оружием. И даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом — его отпускают, если выбирает оружие — мы сдаем его в плен», — сказал пленный.

Он уточнил, что за все время солдатам из Северной Кореи так и не удалось взять в плен ни одного бойца ВСУ.

Кроме того, военнопленный из КНДР признался, что Россия выдала ему документы, в которых было указано ненастоящее имя, а сам военный билет не содержал фотографии «владельца».

По его словам, перед тем, как украинские защитники нашли его раненым, он несколько дней был в одиночестве, поскольку собратья бросили его во время отступления.

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