Пленный солдат КНДР признался, что ему приказывали делать с военными ВСУ

Пленный солдат КНДР признался, что ему приказывали делать с военными ВСУ2
- 15.01.2025, 8:53
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Имелись четкие указания.
Военные из Северной Кореи имели четкие указания относительно того, как при встрече вести себя с бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал пленный военнослужащий из КНДР во время общения со следователями.
«Если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинки: одна с домом, другая — с оружием. И даем ему показать, что он выбирает. Если он выбирает дом — его отпускают, если выбирает оружие — мы сдаем его в плен», — сказал пленный.
Он уточнил, что за все время солдатам из Северной Кореи так и не удалось взять в плен ни одного бойца ВСУ.
Кроме того, военнопленный из КНДР признался, что Россия выдала ему документы, в которых было указано ненастоящее имя, а сам военный билет не содержал фотографии «владельца».
По его словам, перед тем, как украинские защитники нашли его раненым, он несколько дней был в одиночестве, поскольку собратья бросили его во время отступления.